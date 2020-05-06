11:06
6 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 10:00: Нехватка мест для больных в Черновцах. Ситуация на фронте

      - Читати новину українською
      Выпуск новостей с Каролиной Король
      Выпуск новостей с Каролиной Король / 24 канал

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 10:00 – мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в больницах города заканчиваются места для больных COVID-19. Три медучреждения работают на полную мощность и еще никогда не были настолько заполнены. Российские наемники продолжают нагло нарушать договоренности. В частности, из минометов обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Самолет "Мрия" доставил гуманитарный груз из Китая в Украину – средства защиты и медицинское оборудование для медучреждений, которое закупил "Нафтогаз".

      Минздрав позволил испытать препарат украинского производства Биовен для лечения коронавируса COVID-19 в 5 больницах.

      В Службе безопасности Украины сообщили: по меньшей мере 214 человек до сих пор находится в плену боевиков на Донбассе.

      За последние сутки в мире обнаружили более 80 тысяч случаев новых заражений коронавирусом. Лидером по этому показателю остается США.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Черновцов Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      5 мая , 22:00 Россия и коронавирус: что происходит в стране?
      Олександр Коваленко
      Коронавирус в России: число больных растет, а экономике грозит существенное падение
      5 мая , 19:30 Коронавирус в России: число больных растет, а экономике грозит существенное падение
      Катерина Козачинська