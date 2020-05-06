Выпуск новостей за 10:00: Нехватка мест для больных в Черновцах. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 10:00 – мэр Черновцов Алексей Каспрук сообщил, что в больницах города заканчиваются места для больных COVID-19. Три медучреждения работают на полную мощность и еще никогда не были настолько заполнены. Российские наемники продолжают нагло нарушать договоренности. В частности, из минометов обстреляли участок разведения Богдановка – Петровское.

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Самолет "Мрия" доставил гуманитарный груз из Китая в Украину – средства защиты и медицинское оборудование для медучреждений, которое закупил "Нафтогаз".

Минздрав позволил испытать препарат украинского производства Биовен для лечения коронавируса COVID-19 в 5 больницах.

В Службе безопасности Украины сообщили: по меньшей мере 214 человек до сих пор находится в плену боевиков на Донбассе.

За последние сутки в мире обнаружили более 80 тысяч случаев новых заражений коронавирусом. Лидером по этому показателю остается США.