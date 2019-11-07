Выпуск новостей за 10:00: Непогода в Черногории. Масштабная авария в Киеве

В выпуске новостей за 7 ноября по состоянию на 10:00 – непогода наделала беды в Черногории. Сильные дожди вызвали наводнения и оползни на севере от столицы страны – Подґорицы. В Киеве тяжеловес МАЗ влетел в семь легковых автомобилей и врезался в грузовик. Серьезного столкновения, к счастью, избежать удалось. Все участники ДТП от госпитализации отказались.

Также в выпуске: В центральный военный госпиталь в Киеве привезли пятерых раненых бойцов ООС: медики и волонтеры просят сдать кровь. Мать осужденной в России израильтянки отказывается от обмена дочери на российского хакера. Компания YouTube разработала виртуальный проект падения Берлинской стены – за основу взяли фото реального лаза и воспоминания участников событий. Покушение на столичного бизнесмена: на выезде из Киева неизвестный мотоциклист бросил на машину взрывное устройство.