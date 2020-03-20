Выпуск новостей за 10:00: Новое о коронавирусе в Украине. Ужгород без общественного транспорта
В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – в Украине сейчас 26 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили Covid-19 у 10 человек. В Ужгороде с 20 марта полностью прекращает работу общественный транспорт. Коммунальный транспорт на работу будет подвозить только медработников.
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