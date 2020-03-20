10:42
20 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Выпуск новостей за 10:00: Новое о коронавирусе в Украине. Ужгород без общественного транспорта

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 марта по состоянию на 10:00 – в Украине сейчас 26 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили Covid-19 у 10 человек. В Ужгороде с 20 марта полностью прекращает работу общественный транспорт. Коммунальный транспорт на работу будет подвозить только медработников.

      Также в выпуске:

      На передовой погиб один украинский военный.

      Украинцы помогают друг другу во время карантина добраться в определенное место назначения.

      Группа из 9 украинок, которые посещали психологический тренинг в Перу, не могут вылететь из страны из-за закрытых границ.

      Компания SpaceX совместно с NASA запланировала первый совместный полет в космос.

      Тарифы на газ в марте 2020: сколько заплатят украинцы
      сегодня
      Теги: Новости Украины Ужгород Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:30 Чрезвычайное положение в Украине: что значит и как жить в его условиях
      Ірина Поліщук
      сегодня , 08:40 Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      19 марта , 11:00 "Битки" из США или новое авто из салона?
      19 марта , 12:07 Онлайн-концерты, которые можно посмотреть на карантине (обновляется)
      сегодня , 08:40 Гигиена должна стать культом в нынешних реалиях
      Мирослава Ґонґадзе
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук