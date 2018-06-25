Выпуск новостей за 10:00: Новости с фронта. Отключение горячей воды в Киеве

В выпуске новостей за 25 июня по состоянию на 10:00 - на Донбассе один украинский защитник погиб, четверо получили ранения, горячее всего было на Мариупольском направлении. Из-за изношенности сети труб и долгов за коммунальные услуги почти треть жилых домов Киева отключены от горячей воды на неопределенный срок.

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