Выпуск новостей за 10:00: Новости с фронта. Ужасная железнодорожная авария в Турции

В выпуске новостей за 9 июля состоянию на 10:00 – на Востоке за прошедшие сутки ранили одного украинского военного возле поселка Южного в Донецкой области. Враг, несмотря на перемирие бил из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В общем, оккупанты 18 раз открывали огонь. В Турции возросло число жертв железнодорожной аварии. Там погибло не менее 24 человек, 318 человек доставили в больницы

Также в выпуске: В Брюсселе стартует двадцатый ежегодный саммит Украина-ЕС.



Жертва яда "Новичок" умерла в больнице.



Илон Маск отправит инженеров для спасения детей в затопленной пещере в Таиланде.