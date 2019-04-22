Выпуск новостей за 10:00: Новые пиар-технологии в предвыборной кампании. Закон о языке
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 10:00 – во время этой избирательной кампании кандидаты решили сделать ставку на интернет-аудиторию. Работают с электоратом в Instagram и Telegram, вызывают друг друга на дебаты, как на рэп-батлы, и агитируют за сериалы. Народные депутаты планируют все же принять во втором чтении закон о государственном языке до четверга.
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Источник: 24 канал
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