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      Выпуск новостей за 10:00: Новые случаи заражения коронавирусом в Украине. Карантин в Чехии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 10:00 – в Черновицкой области подтвердили заражение коронавирусом еще у двух человек. Теперь общее количество случаев в Украине выросло до 5. В Чехии из-за пандемии коронавируса ввели карантин. Граждане страны смогут выходить из дома, чтобы выезжать на работу, посещать аптеку или магазин.

      Также в выпуске:

      Почти 100 пунктов пропуска на государственной границе временно прекратили работу.

      Украинское МИД направило консула в Египет.

      С 16 марта 2020 года городские власти Одессы и Львова закрыли все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек.

      В США начинают испытания вакцины против коронавируса.

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      Теги: Новости Украины Чехия Выпуск новостей
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