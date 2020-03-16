Выпуск новостей за 10:00: Новые случаи заражения коронавирусом в Украине. Карантин в Чехии

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 10:00 – в Черновицкой области подтвердили заражение коронавирусом еще у двух человек. Теперь общее количество случаев в Украине выросло до 5. В Чехии из-за пандемии коронавируса ввели карантин. Граждане страны смогут выходить из дома, чтобы выезжать на работу, посещать аптеку или магазин.

Также в выпуске: Почти 100 пунктов пропуска на государственной границе временно прекратили работу. Украинское МИД направило консула в Египет. С 16 марта 2020 года городские власти Одессы и Львова закрыли все общественные заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. В США начинают испытания вакцины против коронавируса.