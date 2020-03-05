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      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ШМЫГАЛЯ

      Выпуск новостей за 10:00: Новый состав Кабмина. Подозрение на коронавирус в Черновцах

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 10:00 – накануне Рада обновила весь состав Кабмина. Вместо премьер-министра Алексея Гончарука нардепы назначили Дениса Шмыгаля. Пакетом проголосовали за назначение 15 министров и отдельно – 2 по квоте президента. В Черновцах госпитализировали еще двоих человек с подозрением на коронавирус. Их поместили в инфекционную больницу. Оба вернулись из Италии.

      Также в выпуске:

      Рада снова соберется на внеочередное пленарное заседание: нардепы будут рассматривать увольнение генерального прокурора Руслана Рябошапки.

      В Европарламенте планируют провести дебаты по Минским соглашениям, такое мероприятие появилось на повестке дня мартовской сессии института.

      Европейский союз отменил запрет на импорт курятины из Украины. Об этом сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

      Один из самых популярных курортов среди украинцев вводит визовый режим. Вскоре в Египет можно будет въехать только по туристической визе.

       

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      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Выпуск новостей Новости политики Новости Черновцов
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