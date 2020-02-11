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      Выпуск новостей за 10:00: Новый визит Зеленского в США. Мощные ливни в Бразилии

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 февраля по состоянию на 10:00 – Владимир Зеленский посетит США. В ближайшее время должна появиться дата его предстоящего визита. Из-за масштабных ливней в бразильском городе Сан-Паулу, накануне из берегов впервые за четыре года вышли реки Тиете и Пинейрос. Синоптики говорят, что зафиксированный уровень осадков стал крупнейшим для города за последние 37 лет.

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      Теги: Владимир Зеленский Бразилия Новости США Стихийный бедствия Выпуск новостей
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