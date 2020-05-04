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      Выпуск новостей за 10:00: Обещания Тищенко после скандала с "Велюром". Слова Помпео про COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 10:00 – если нарушения в "Велюр" были зафиксированы, Николай Тищенко готов оплатить штраф. А еще он лично будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Обещания Тищенко опубликовал в своем Фейсбуке. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что есть "значительное количество доказательств" того, что COVID-19 появился в в лаборатории Уханя.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Ослабление карантина в Мукачево. С сегодняшнего дня в городе планируют открыть торговые центры и парки.

      В Одессе несмотря на карантин заработали магазины и кафе, а горожане ходят по набережной без масок.

      Обострение на фронте. Один военнослужащий ранен, еще трое получили контузии.

      "Яны Капу" уже скоро присоединится к боевому флота ВМС. Рейдовый буксир после возвращении из российского плена и длительного ремонта уже на военно-морской базе в Одессе.

      Теги: Майк Помпео Коронавирус COVID-19 Николай Тищенко Выпуск новостей
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