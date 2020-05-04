Выпуск новостей за 10:00: Обещания Тищенко после скандала с "Велюром". Слова Помпео про COVID-19

В выпуске новостей за 4 мая по состоянию на 10:00 – если нарушения в "Велюр" были зафиксированы, Николай Тищенко готов оплатить штраф. А еще он лично будет готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина. Обещания Тищенко опубликовал в своем Фейсбуке. Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что есть "значительное количество доказательств" того, что COVID-19 появился в в лаборатории Уханя.

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