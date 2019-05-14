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      Выпуск новостей за 10:00: Обезвредили боевика. Кто из нардепов выступает против языкового закона

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 10:00 – в перестрелке боевика, который ворвался на позиции украинского войска, ранили. Но он, чтобы не получать помощи от бойцов ВСУ, подорвал себя гранатой. За языковой закон голосовали аж 278 избранников, и среди них – ни одного партийца "Оппозиционного блока". Теперь они внесли четыре представления по его отмене.

      Также в выпуске:

      Почетный патриарх ПЦУ Филарет созывает архиереев на "братское общение" во Владимирский собор.

      Венгерские истребители перехватили российский военно-транспортный самолет АН-26.

      Украину на Каннском кинофестивале будут представлять сразу две ленты: фильм "Дом" Наримана Алиева и "Анна" от Декеля Беренсона.

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      Теги: Законодательство языковый вопрос Выпуск новостей Жертвы Война на Донбассе Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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