Выпуск новостей за 10:00: Обморожение спасателей в Карпатах. Несправедливый приговор в США

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 10:00 – в Карпатах трое спасателей, которые искали туристов на горе Поп Иван, получили обморожение и попали в больницу. В США 21 миллион долларов выплатят Крейгу Коули, который 39 лет просидел за решеткой за преступление, которого не совершал.

Также в выпуске: В Черкасской области молодым врачам предлагают собственный дом и 17 тысяч гривен зарплаты. Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины заявил, что с первого марта пенсии будут индексировать. В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония награждения Оскар.