Выпуск новостей за 10:00: Обморожение спасателей в Карпатах. Несправедливый приговор в США
В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 10:00 – в Карпатах трое спасателей, которые искали туристов на горе Поп Иван, получили обморожение и попали в больницу. В США 21 миллион долларов выплатят Крейгу Коули, который 39 лет просидел за решеткой за преступление, которого не совершал.
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Источник: 24 канал
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