11:27
25 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Навальный накопал клан зека. Единство России гарантируют верблюды
      Вєсті Кремля
      21:32, 23 февраля
      Вести. UA. Жир: Украинская копия Гитлера. Спасательная операция Бойко
      Вєсті.UA
      18:16, 23 февраля
      Элитные особняки и дорогое оружие: как живут экоинспекторы Украины
      ЦРУ
      09:00, 22 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: ЗОЖ из-под палки
      Згадати все
      22:40, 22 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      MARUV ОСКАР-2019 ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Обморожение спасателей в Карпатах. Несправедливый приговор в США

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 10:00 – в Карпатах трое спасателей, которые искали туристов на горе Поп Иван, получили обморожение и попали в больницу. В США 21 миллион долларов выплатят Крейгу Коули, который 39 лет просидел за решеткой за преступление, которого не совершал.

      Также в выпуске:

      В Черкасской области молодым врачам предлагают собственный дом и 17 тысяч гривен зарплаты.

      Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины заявил, что с первого марта пенсии будут индексировать.

      В Лос-Анджелесе завершилась ежегодная церемония награждения Оскар.

      blog_ava
      Леди Гага и Брэдли Купер сорвали овации чувственным выступлением на Оскаре-2019
      сегодня
      3521
      Теги: Новости Украины Новости США Карпаты Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Победители премии Оскар-2019: список
      сегодня , 10:39 Победители премии Оскар-2019: список
      5757
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сегодня , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 430
      Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:32 Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 307
      Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      сегодня , 08:01 Главные новости 24 февраля: теракт против жителей на Донбассе и массовые марши памяти Немцова
      3683
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 февраля , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1631
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук