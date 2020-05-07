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      Выпуск новостей за 10:00: Окончание карантина в Одессе. Сутки на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая состоянию на 10:00 – в Одессе планируют снять карантинные ограничения, несмотря на больше чем полтысячи больных коронавирусом. Об этом завил мэр Одессы Геннадий Труханов. Украинские армейцы на Донбассе заставили врага успокоиться, правда, боевики таки прибегли к 8-ми атакам.

      Также в выпуске на 24 канале:

      Местные выборы на оккупированных территориях невозможны пока там раздаются выстрелы. Об этом заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

      Метро крупнейшего мегаполиса США закрыли впервые за 115 лет. Такое решение приняли власти Нью-Йорка, чтобы провести там масштабную дезинфекцию.

      За сутки обнаружили еще более 90 тысяч новых случаев. Поэтому количество заболевших с начала пандемии приближается к 4 миллионам.

       

      Автор: Каролина Король
      Теги: Война на Донбассе Новости Одессы Выпуск новостей
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