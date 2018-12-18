Выпуск новостей за 10:00: Опасность гриппа. Драка "Дедов Морозов"
В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 10:00 – годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области. Родители проводили лечение самостоятельно и не спешили обращаться к медикам. В Одессе на Дерибасовской подрались "Деды Морозы" за место под елкой.
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Источник: 24 канал
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