Выпуск новостей за 10:00: Опасность гриппа. Драка "Дедов Морозов"

В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 10:00 – годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области. Родители проводили лечение самостоятельно и не спешили обращаться к медикам. В Одессе на Дерибасовской подрались "Деды Морозы" за место под елкой.

Также в выпуске: 9 из 24 моряков, удерживаемых в России, заявили о своем статусе военнопленных, только к 11 украинцам пустили адвокатов. Пятый день венгры протестуют против политики правительства Орбана, притеснений свободы слова, обогащения олигархов, коррупции. Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.