11:57
18 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Челябинский Париж. Рэп, наркотики и Путин
      Вєсті Кремля
      21:29, 17 декабря
      Вести.UA: новый "бюджетный" отдых Луценко. Расследование Ляшко
      Вєсті.UA
      19:54, 17 декабря
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, 14 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Запрещенное кино
      Згадати все
      14:28, 17 декабря
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"

      Выпуск новостей за 10:00: Опасность гриппа. Драка "Дедов Морозов"

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 декабря по состоянию на 10:00 – годовалый ребенок умер от гриппа в Одесской области. Родители проводили лечение самостоятельно и не спешили обращаться к медикам. В Одессе на Дерибасовской подрались "Деды Морозы" за место под елкой.

      Также в выпуске:

      9 из 24 моряков, удерживаемых в России, заявили о своем статусе военнопленных, только к 11 украинцам пустили адвокатов.

      Пятый день венгры протестуют против политики правительства Орбана, притеснений свободы слова, обогащения олигархов, коррупции.

      Генассамблея ООН поддержала резолюцию о милитаризации Крыма, Черного и Азовского морей.

      Теги: Новости Одессы Грипп в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      сегодня , 11:00 Сили спеціальних операцій: як Україна може дати гідну відсіч Росії
      Віталій Дейнега 144
      Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      сегодня , 10:01 Топ-10 популярных мифов, которые Супрун опровергла в 2018 году
      Оксана Вербіцька 110
      Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      сегодня , 08:40 Зрада та перемога опозиції, Або Олігарх олігарху – вовк
      Катерина Одарченко 1048
      Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      17 декабря , 22:00 Порошенко боится сказать лишнего, или Выборы с лозунгом "другие еще хуже"
      Блог Соцмережі 1026
      Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      17 декабря , 21:00 Онлайн против оффлайна: что больше всего покупают украинцы в интернете
      Яніна Ткачук 269
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук