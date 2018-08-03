Выпуск новостей за 10:00: Опасный фаст-фуд. Скандал в посольстве США

В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 10:00 – количество отравившихся шаурмой в Киеве превысило 80 человек. Очередной шпионский скандал разгорелся между США и Россией. В посольстве Соединенных Штатов в Москве обнаружили агента Кремля.

Также в выпуске: Российские наемники 28 раз открывали огонь по позициям наших Вооруженных Сил. В городе Рожище Волынской области в приюте для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, во время мониторингового визита в 10 воспитанников обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще 3 детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. На Волыни иностранные волонтеры облагораживают музей деревенской архитектуры. Тату-модель Zombie Boy совершил самоубийство.