Выпуск новостей за 10:00: Опасный фаст-фуд. Скандал в посольстве США
В выпуске новостей за 3 августа по состоянию на 10:00 – количество отравившихся шаурмой в Киеве превысило 80 человек. Очередной шпионский скандал разгорелся между США и Россией. В посольстве Соединенных Штатов в Москве обнаружили агента Кремля.
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Источник: 24 канал
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