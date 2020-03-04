Выпуск новостей за 10:00: Оперативный штаб относительно коронавируса. Обильные ливни в Бразилии

В выпуске новостей за 4 марта по состоянию на 10:00 – во Львове создан первый в Украине оперативный штаб, который будет информировать население о ситуации с коронавирусом в городе. Туда вошли медики, фармацевты, работники сферы образования и культуры. Ливни в Бразилии вызвали мощные наводнения и оползни на юго-востоке страны. Непогода унесла по меньшей мере 17 жизней.

Также в выпуске: В Винницкой области 18 детей отравились газом, 11 из них госпитализировали. Как выяснили правоохранители, произошла утечка газа в кафе, которое расположено возле учебного заведения. В штате Теннесси в США пронесся мощный торнадо. В результате непогоды погибли по меньшей мере 25 человек. Итальянцы обиделись на сатирическое видео, которое опубликовал французский телеканал. В нем говорится о том, что от итальянской пиццы якобы можно заразиться китайским коронавирусом.