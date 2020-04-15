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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Ослабление карантина в Европе. Ликвидация пожара недалеко от Чернобыля

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 апреля состоянию на 10:00 – все больше стран Европы ослабляют карантин и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Как государства строят стратегию стабилизации экономики – выясняли журналисты 24 канала. Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, открытого огня уже нет. Но до сих пор тлеет древесина и пеньки. Их пожарные и продолжают заливать водой.

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      Теги: Новости Украины Европа Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Выпуск новостей
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