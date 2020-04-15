Выпуск новостей за 10:00: Ослабление карантина в Европе. Ликвидация пожара недалеко от Чернобыля

В выпуске новостей за 15 апреля состоянию на 10:00 – все больше стран Европы ослабляют карантин и постепенно возвращаются к нормальной жизни. Как государства строят стратегию стабилизации экономики – выясняли журналисты 24 канала. Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить, открытого огня уже нет. Но до сих пор тлеет древесина и пеньки. Их пожарные и продолжают заливать водой.

Также в выпуске:

В Риме полиция оштрафовала женщину на 400 евро за прогулку с черепахой. Нарушительница карантина утверждает, что вышла на улицу, чтобы выгулять пресмыкающегося.

Житель города Горажде, что в Боснии и Герцеговине, Эмир Хастор пробежал полумарафон просто в своем жилом доме. Для этого ему пришлось почти 3000 раз преодолевать небольшое пространство длиной 7,5 метра.

Московский патриархат все таки собирается проводить пасхальную службу в своих храмах. Глава церкви митрополит Онуфрий заверил, что коронавирус – это испытание за грехи.

США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.