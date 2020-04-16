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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Выпуск новостей за 10:00: Отказ больного священника от изоляции. COVID-19 у медиков роддома

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля состоянием на 10:00 – на Буковине священник с COVID-19 отказался от изоляции. Он не согласен с таким диагнозом. Следовательно, инфицированный намерен и в дальнейшем проводить богослужения. На Ивано-Франковщине в городе Калуш из-за COVID-19 закрыли роддом. Там инфекцию обнаружили у 14 медработников.

      Также в выпуске:

      На Харьковщине от COVID-19 умерла женщина, которая почти до смерти продавала в церкви свечи и контактировала с людьми.

      В Офисе Президента сообщили, что начался обмен пленными.

      На въездах в Киев устроили блокпосты, где водителям и пассажирам будут измерять температуру.

      Теги: Больница Новости Ивано-Франковска Выпуск новостей
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