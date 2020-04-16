Выпуск новостей за 10:00: Отказ больного священника от изоляции. COVID-19 у медиков роддома
В выпуске новостей за 16 апреля состоянием на 10:00 – на Буковине священник с COVID-19 отказался от изоляции. Он не согласен с таким диагнозом. Следовательно, инфицированный намерен и в дальнейшем проводить богослужения. На Ивано-Франковщине в городе Калуш из-за COVID-19 закрыли роддом. Там инфекцию обнаружили у 14 медработников.
Также в выпуске:
На Харьковщине от COVID-19 умерла женщина, которая почти до смерти продавала в церкви свечи и контактировала с людьми.
В Офисе Президента сообщили, что начался обмен пленными.
На въездах в Киев устроили блокпосты, где водителям и пассажирам будут измерять температуру.
Читайте также
Выбор редакции
-
Еще одно массовое заражение коронавирусом на атомном авианосце – на этот раз во Франциисегодня , 04:57
-
"Рады, что позаботились о вашей "Мрии": в Польше поблагодарили Украину за рекордную медпомощьсегодня , 07:54
-
Оккупанты скрывают смертность от коронавируса на Донбассесегодня , 08:25
-
Санкции против России: возможна ли отмена на фоне пандемиисегодня , 07:10
-
Прогноз погоды на 16 апреля: после похолодания и дождей тепло снова окутает Украинусегодня , 09:15
-
Зеленский подписал закон о едином счете для уплаты налоговсегодня , 10:07