Выпуск новостей за 10:00: Отказ больного священника от изоляции. COVID-19 у медиков роддома

В выпуске новостей за 16 апреля состоянием на 10:00 – на Буковине священник с COVID-19 отказался от изоляции. Он не согласен с таким диагнозом. Следовательно, инфицированный намерен и в дальнейшем проводить богослужения. На Ивано-Франковщине в городе Калуш из-за COVID-19 закрыли роддом. Там инфекцию обнаружили у 14 медработников.

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На Харьковщине от COVID-19 умерла женщина, которая почти до смерти продавала в церкви свечи и контактировала с людьми.

В Офисе Президента сообщили, что начался обмен пленными.

На въездах в Киев устроили блокпосты, где водителям и пассажирам будут измерять температуру.