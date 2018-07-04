Выпуск новостей за 10:00: Отравление детей на Киевщине. Вмешательство России в выборы в США

В выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 10:00 – восьмилетняя Маргарита, которую вчера в бесчувственную состоянии привезли из детского лагеря в столичную больницу "ОХМАТДЕТ", так и не вышла из комы. В Сенате США нашли доказательства вмешательства Кремля в выборы президента в 2016 году. К такому выводу пришли в Комитете Сената по разведке.

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За минувшие сутки ни один из украинских защитников не пострадал. Однако российские оккупационные войска не успокоились и до сих пор нарушают установленное перемирие по всей линии соприкосновения.

На Донетчине двое детей попали в больницу из-за игры с найденной взрывчаткой.

Одесский горсовет должен заплатить почти 4 миллиона гривен за пожар в детском лагере "Виктория".