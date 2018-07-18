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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 10:00: Отравление детей в летнем лагере. Недоверие Сената к словам Трампа

Выпуск новостей 10 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 10:00 – из детского лагеря "Орленок" близ Славянска в течение суток к медикам за помощью обратилось 84 человека, 68 из них – дети. Сенаторы-демократы США требуют вызвать в Конгресс переводчика Дональда Трампа, чтобы выяснить, что именно обещал президент США российскому лидеру на личной встрече.

Также в выпуске:

Почему бойкот ЧМ-2018 не удался.

В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца.

Как помочь человеку, который тонет в воде.

Теги: Дети и несовершеннолетние Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Дональд Трамп отравление Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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