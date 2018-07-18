Выпуск новостей за 10:00: Отравление детей в летнем лагере. Недоверие Сената к словам Трампа
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 10:00 – из детского лагеря "Орленок" близ Славянска в течение суток к медикам за помощью обратилось 84 человека, 68 из них – дети. Сенаторы-демократы США требуют вызвать в Конгресс переводчика Дональда Трампа, чтобы выяснить, что именно обещал президент США российскому лидеру на личной встрече.
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Источник: 24 канал
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