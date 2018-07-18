Выпуск новостей за 10:00: Отравление детей в летнем лагере. Недоверие Сената к словам Трампа

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 10:00 – из детского лагеря "Орленок" близ Славянска в течение суток к медикам за помощью обратилось 84 человека, 68 из них – дети. Сенаторы-демократы США требуют вызвать в Конгресс переводчика Дональда Трампа, чтобы выяснить, что именно обещал президент США российскому лидеру на личной встрече.

Также в выпуске: Почему бойкот ЧМ-2018 не удался. В Запорожье сегодня должны доставить тело погибшего на турецком курорте украинца. Как помочь человеку, который тонет в воде.