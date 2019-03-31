Выпуск новостей за 10:00: Переход Украины на летнее время. Тимошенко проголосовала в Киеве
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 10:00 – Украина в три часа ночи перевела стрелки на один час вперед. Традиционно перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта. Одной из первых среди кандидатов в президенты проголосовала Юлия Тимошенко.
Также в выпуске:
Россия имеет три сценария вмешательства в президентские выборы в Украине.
Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал.
Что категорически нельзя делать на избирательном участке.
Источник: 24 канал
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