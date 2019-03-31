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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АЛЕКСАНДР ГВОЗДИК НОВОСТИ КРЫМА

      Выпуск новостей за 10:00: Переход Украины на летнее время. Тимошенко проголосовала в Киеве

      Выпуск новостей 209 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 10:00 – Украина в три часа ночи перевела стрелки на один час вперед. Традиционно перевод часов осуществляется в последнее воскресенье марта. Одной из первых среди кандидатов в президенты проголосовала Юлия Тимошенко.

      Также в выпуске:

      Россия имеет три сценария вмешательства в президентские выборы в Украине.

      Мэр Киева Виталий Кличко проголосовал.

      Что категорически нельзя делать на избирательном участке.

       

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: большой избирательный марафон на 24 канале
      сегодня
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей Юлия Тимошенко - новости
      Источник: 24 канал
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