Выпуск новостей за 10:00: Пленные украинские судна в Керчи. Реакция Совбеза на события в Украине

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 10:00 – россияне сообщили, что доставили украинские корабли в аннексированную ими Керчь, а также утверждают, что раненых только трое, а не шестеро. Совет безопасности ООН из-за ситуации в Украине созвал экстренное совещание на 11 утра в Нью-Йорке по местному времени, то есть по украинскому – на 18:00.

Также в выпуске:

В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО Александр Турчинов предложил президенту пойти на такой шаг, и Порошенко поддержал предложение.

Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.