Выпуск новостей за 10:00: Победа Сборной Украины по футболу. Известная астронавтка во Львове
В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 10:00 – Сборная Украины едет на Евро-2020. Наши футболисты победили действующих чемпионов Европы Португалию. Во Львов приехала известная американская астронавтка украинского происхождения. Она 8-я женщина, которая попала на орбиту Земли. И первая, которая развернула там украинский флаг. Визит Гайдемари Стефанишин-Пайпер организовало Посольство США.
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