Выпуск новостей за 10:00: Победа Сборной Украины по футболу. Известная астронавтка во Львове

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 10:00 – Сборная Украины едет на Евро-2020. Наши футболисты победили действующих чемпионов Европы Португалию. Во Львов приехала известная американская астронавтка украинского происхождения. Она 8-я женщина, которая попала на орбиту Земли. И первая, которая развернула там украинский флаг. Визит Гайдемари Стефанишин-Пайпер организовало Посольство США.

Также в выпуске: Страшная авария на Николаевщине унесла четыре жизни Владимир Зеленский отправился во фронтовую Авдеевку. В ООН признали, что Россия нарушила Женевскую конвенцию из-за Крыма.