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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 10:00: Победа Сборной Украины по футболу. Известная астронавтка во Львове

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 10:00 – Сборная Украины едет на Евро-2020. Наши футболисты победили действующих чемпионов Европы Португалию. Во Львов приехала известная американская астронавтка украинского происхождения. Она 8-я женщина, которая попала на орбиту Земли. И первая, которая развернула там украинский флаг. Визит Гайдемари Стефанишин-Пайпер организовало Посольство США.

      Также в выпуске:

      Страшная авария на Николаевщине унесла четыре жизни

      Владимир Зеленский отправился во фронтовую Авдеевку.

      В ООН признали, что Россия нарушила Женевскую конвенцию из-за Крыма.

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      Теги: Новости Львова Выпуск новостей
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