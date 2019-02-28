Выпуск новостей за 10:00: Подозрение Мангеру. Соглашение о разоружении Северной Кореи

В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 10:00 – сегодня суд рассмотрит апелляцию на решение о мере пресечения подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Соглашения не будет: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться относительно ядерного разоружения Северной Кореи.

Также в выпуске: Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен. На железнодорожном вокзале Каира вспыхнул масштабный пожар: по меньшей мере 25 человек погибли. Лучший способ восстановить мир на Донбассе – ввести туда миссию ООН с расширенным мандатом. Об этом в интервью 24 каналу заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.