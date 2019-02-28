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      Выпуск новостей за 10:00: Подозрение Мангеру. Соглашение о разоружении Северной Кореи

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 февраля по состоянию на 10:00 – сегодня суд рассмотрит апелляцию на решение о мере пресечения подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Соглашения не будет: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не смогли договориться относительно ядерного разоружения Северной Кореи.

      Также в выпуске:

      Боевики 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военный ранен.

      На железнодорожном вокзале Каира вспыхнул масштабный пожар: по меньшей мере 25 человек погибли.

      Лучший способ восстановить мир на Донбассе – ввести туда миссию ООН с расширенным мандатом. Об этом в интервью 24 каналу заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

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      Теги: Выпуск новостей Дело Екатерины Гандзюк КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын
      Источник: 24 канал
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