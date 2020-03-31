Выпуск новостей на 10:00: Подозрение на коронавирус у украинца из Дохи. Принятие рынка земли
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 10:00 – с подозрением на коронавирус госпитализировали украинца, который вчера прилетел из Дохи и поселился вместе с другими пассажирами рейса на обсервацию в отеле Казацкий. Если его результат окажется положительным, медики проверят также всех людей, с которыми контактировал больной пассажир. Ночью Верховная Рада приняла закон о рынке земли.
Также в выпуске:
В столичной Александровской больнице тем временем двое людей из-за коронавируса находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко.
Более 100 украинских дальнобойщиков застряли на границе с Турцией.
Украинская экспедиция смогла отправиться в Антарктиду несмотря на закрытые границы, сейчас украинские ученые уже добрались до Чили.
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