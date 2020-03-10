Выпуск новостей за 10:00: Подозрение на коронавирус в ОРДЛО. Падение гривны

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 10:00 – первое подозрение на коронавирус зафиксировали и на временно оккупированных территориях. Украинская разведка сообщила, что мужчина накануне вернулся из Китая в Россию. Гривна резко подешевела по отношению к иностранной валюте. Официально один доллар в обменниках сегодня стоит почти 25 гривен.

Также в выпуске: Соединенные Штаты начали выводить войска из Афганистана. В оккупированном Крыму почтили память Тараса Шевченко. В Черновцах еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус.