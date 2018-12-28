Выпуск новостей за 10:00: Погода на Новый год. Заболеваемость гриппом и ОРВИ
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 10:00 – пока украинцы приходят в себя от циклона Тете, надвигается новый – Юта. Он уже 28-29 декабря принесет Украине дожди и мокрый снег. За прошедшую неделю уровень заболевших гриппом и ОРВИ среди взрослых вырос на шесть с половиной процентов.
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Источник: 24 канал
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