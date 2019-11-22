Выпуск новостей за 10:00: Погоня за водителем во Львове. Отбор на должность председателя Госкино

В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 10:00 – львовский водитель помог задержать водителя-нарушителя – заблокировал дорогу иномарке, которую четыре километра преследовали полицейские. Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

Также в выпуске: У одесских берегов ветер сорвал с якоря судно под флагом Молдовы. На борту корабля находятся 15 членов экипажа. В международном аэропорту Дели, Индия задержали мужчину, который выдавал себя за пилота компании Lufthansa. В Сербии разоблачили российскую разведывательную сеть. Российского посла вызвали в МИД для предоставления разъяснений, а президент Александр Вучич собрал Совет нацбезопасности.