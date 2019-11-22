11:52
22 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бунт пенсионерок в РФ. Лукашенко лучше Моуринью
      Вєсті Кремля
      22:17, 21 ноября
      Вести.UA: зачем россиянам унитазы из украинских кораблей. Рабинович играет в Шерлока
      Вєсті.UA
      21:03, 21 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА РОМАН ИВАНИСОВ

      Выпуск новостей за 10:00: Погоня за водителем во Львове. Отбор на должность председателя Госкино

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 ноября по состоянию на 10:00 – львовский водитель помог задержать водителя-нарушителя – заблокировал дорогу иномарке, которую четыре километра преследовали полицейские. Единственная кандидат на должность главы Госкино Юлия Синькевич не прошла собеседование с комиссией Нацагентства по вопросам госслужбы.

      Также в выпуске:

      У одесских берегов ветер сорвал с якоря судно под флагом Молдовы. На борту корабля находятся 15 членов экипажа.

      В международном аэропорту Дели, Индия задержали мужчину, который выдавал себя за пилота компании Lufthansa.

      В Сербии разоблачили российскую разведывательную сеть. Российского посла вызвали в МИД для предоставления разъяснений, а президент Александр Вучич собрал Совет нацбезопасности.

      Кива, Шуфрич, Вакарчук о своем армейском опыте
      сегодня
      1240
      Теги: Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      сегодня , 09:37 Куда делись лидеры Оранжевой революции: от Майдана до сегодня
      Настя Сукач 3479
      Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      сегодня , 08:40 Конкурентне українське вугілля: бути чи не бути
      Максим Єфімов 337
      Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      20 ноября , 13:00 Электрокамины в интерьере: как выглядят отели и рестораны с таким дизайном
      177
      Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      сегодня , 07:20 Трибунал в Гааге: какие шансы наказать Россию за захват кораблей и моряков
      Інна Жолобович 862
      Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      сегодня , 07:05 Тарифы на отопление и горячую воду: как изменилась роль Кабмина
      Ірина Поліщук 418
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук