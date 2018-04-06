Выпуск новостей за 10:00: Помощь Украине от США. Парад 9 мая в России
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 10:00 – американский сенатор Роберт Портман во время визита в Украину пообещал, что США предоставят ВСУ не только противотанковые системы Javelin, а и снайперские комплексы. 9 мая россиян ждет традиционная речь Путина на Красной площади, марш военных и парад техники.
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Источник: 24 Канал
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