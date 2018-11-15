Выпуск новостей за 10:00: Попытка поджечь Андреевскую церковь. Выход Великобритании из ЕС

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 10:00 утром 15 ноября двое неизвестных мужчин пытались поджечь Андреевскую церковь, они бросили бутылку с зажигательной смесью, однако здание не загорелось. Зато пострадал священник, к которому нападавшие применили газовый баллончик. Европейская комиссия подтвердила, что 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из состава Европейского Союза.

Также в выпуске: Участники Революции Достоинства Владимир Парасюк и Егор Соболев идут в политику. Служба безопасности Украины разоблачила и задержала полицейских, занимавшихся вымогательством на Запорожье. Синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь по всей территории Украины. В результате масштабного пожара в Калифорнии, который не утихает уже неделю, погибли 59 человек.