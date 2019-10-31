Выпуск новостей за 10:00: Посольство Украины о действиях президента Чехии. Мигранты в Бельгии
В выпуске новостей за 31 октября состоянием на 10:00 – провокация с целью легитимизации действий России в Крыму. Так посольство Украины в Праге отреагировало на действия чешского президента. В Бельгии обнаружили нелегалов, которые проникли в фуру-рефрежератор. Водитель, который перевозил овощи и фрукты, сам вызвал полицию, потому что у него возникли подозрения.
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