Выпуск новостей за 10:00: Посольство Украины о действиях президента Чехии. Мигранты в Бельгии

В выпуске новостей за 31 октября состоянием на 10:00 – провокация с целью легитимизации действий России в Крыму. Так посольство Украины в Праге отреагировало на действия чешского президента. В Бельгии обнаружили нелегалов, которые проникли в фуру-рефрежератор. Водитель, который перевозил овощи и фрукты, сам вызвал полицию, потому что у него возникли подозрения.

Также в выпуске: В Харькове создали огромный мурал сразу на трех домах. В Японии сильно выгорел 500-летний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Генсек НАТО встретится с Президентом Владимиром Зеленским.