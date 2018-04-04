Выпуск новостей за 10:00: Потери на фронте. Трамп хочет вывести войска из Сирии
В выпуске новостей за 4 апреля по состоянию на 10:00 – оккупанты 24 раза открывали огонь по нашим позициям, один военнослужащий ранен. О своем намерении Трамп заявил на совместной пресс-конференции с президентами стран Балтии, президент США отметил, что уничтожение Исламского государства практически завершили.
Также в выпуске:
Холодницкого и Сытника ждут в Раде.
Трамп хочет вывести войска из Сирии.
Умер Юрий Солошенко.
Источник: 24 Канал
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