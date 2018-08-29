Выпуск новостей за 10:00: Пожар в бизнес-центре в Киеве. Обыски в Крыму
В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 10:00 в Киеве на Бориспольской горит бизнес-центр в одном из корпусов завода "Маяк", причины возгорания пока не известны, о жертвах не сообщалось. ФСБ проводит обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.
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Источник: 24 канал
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