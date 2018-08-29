Выпуск новостей за 10:00: Пожар в бизнес-центре в Киеве. Обыски в Крыму

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 10:00 в Киеве на Бориспольской горит бизнес-центр в одном из корпусов завода "Маяк", причины возгорания пока не известны, о жертвах не сообщалось. ФСБ проводит обыск дома у активистки украинского культурного центра в Симферополе Ольги Павленко.

Также в выпуске: Украина увеличит военное присутствие в Азовском море. Обстрелы из танков и гранатометов – так прошла первая ночь тишины на Донбассе, хотя от полуночи там должно было заработать очередное "школьное перемирие". Четвертая годовщина Иловайской трагедии.