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      Выпуск новостей за 10:00: Пожар в храме РПЦ. Землетрясение в Турции

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 10: 00 - на аннексированном полуострове горел храм Русской Православной церкви. Произошел инцидент в селе Морозовка и, по словам местных, церковь подожгли. Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до тридцати восьми. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

      Также в выпуске:

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      Лагеря смерти: массовые убийства евреев нацистами
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      Теги: Выпуск новостей РПЦ
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