Выпуск новостей за 10:00: Пожар в храме РПЦ. Землетрясение в Турции

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 10: 00 - на аннексированном полуострове горел храм Русской Православной церкви. Произошел инцидент в селе Морозовка и, по словам местных, церковь подожгли. Количество погибших в результате землетрясения в Турции возросло до тридцати восьми. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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