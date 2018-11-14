Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Калифорнии. Встреча Порошенко со священниками УПЦ МП
В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 10:00 – пожар в Калифорнии, не утихавший несколько дней, унес жизни более 50 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной крупного стихийного бедствия. Президент Украины Петр Порошенко встретился с частью священников УПЦ МП, которые пожаловались на давление со стороны ввсшего духовенства.
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Источник: 24 канал
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