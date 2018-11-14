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      Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Калифорнии. Встреча Порошенко со священниками УПЦ МП

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 10:00 – пожар в Калифорнии, не утихавший несколько дней, унес жизни более 50 человек, еще 200 считаются пропавшими без вести. Президент США Дональд Трамп объявил штат Калифорния зоной крупного стихийного бедствия. Президент Украины Петр Порошенко встретился с частью священников УПЦ МП, которые пожаловались на давление со стороны ввсшего духовенства.

      Также в выпуске:

      Правый берег Киева стоит в пробках из-за первого снега.

      На Востоке Украины боевики восемь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Теги: Новости США Пожар УПЦ МП Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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