12:22
22 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин – властелин колец. Пиня в проруби
      Вєсті Кремля
      21:48, 21 января
      Вести.UA: Тайная причина, почему Вилкул идет в президенты. Кива удивляет!
      Вєсті.UA
      20:29, 21 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Керченском проливе. Экономический форум в Давосе

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет. Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, темой этого года стала "Глобализация 4.0: формирования глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

      Также в выпуске:

      22 января украинцы отмечают День Соборности, по всей Украине люди возьмутся за руки в знак символического объединения Запада и Востока.

      Украина, Евросоюз и Россия обсудили транзит российского газа через Украину.

      На Донбассе пророссийские боевики захватили в плен украинского военного.

      Теги: Финансы Пожар Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      сегодня , 12:00 Какие боевые вертолеты нужны ВСУ
      Злой Одессит 868
      Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      сегодня , 10:00 Первые смерти на Майдане: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский
      Олена Кандяк 141
      День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      сегодня , 09:01 День Соборности: как украинские земли объединились в одно государство
      Євгенія Мазур 354
      В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      сегодня , 08:40 В Украине сломана вся политическая система, – эксперт
      Наталя Ромашова 581
      Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      21 января , 23:00 Грандиозная ошибка Трампа: уже осенью в Белом доме будет жить другой президент
      Іван Яковина 1355
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук