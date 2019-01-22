Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Керченском проливе. Экономический форум в Давосе
В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет. Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, темой этого года стала "Глобализация 4.0: формирования глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".
Также в выпуске:
22 января украинцы отмечают День Соборности, по всей Украине люди возьмутся за руки в знак символического объединения Запада и Востока.
Украина, Евросоюз и Россия обсудили транзит российского газа через Украину.
На Донбассе пророссийские боевики захватили в плен украинского военного.
Источник: 24 канал
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