Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Керченском проливе. Экономический форум в Давосе

В выпуске новостей за 22 января состоянию на 10:00 – спасательная операция в районе возгорания двух судов в Керченском проливе завершена, шансов найти остальных моряков живыми уже нет. Сегодня в Давосе стартует Всемирный экономический форум, темой этого года стала "Глобализация 4.0: формирования глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции".

Также в выпуске: 22 января украинцы отмечают День Соборности, по всей Украине люди возьмутся за руки в знак символического объединения Запада и Востока. Украина, Евросоюз и Россия обсудили транзит российского газа через Украину. На Донбассе пророссийские боевики захватили в плен украинского военного.