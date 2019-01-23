Выпуск новостей за 10:00: Пожар в Киеве. Исчезновение самолета с футболистом

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 10:00 – вечером 22 января произошел пожар в 24-этажном жилом доме на Печерске. Во Франции продолжаются поиски самолета, в котором летел футболист Эмилиано Сала. Накануне вечером, 21 января, его самолет пропал с радаров над Ла-Маншем.

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