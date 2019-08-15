11:16
15 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Церковь-пирамида в России. Как Кремль защищает своих ученых
      Вєсті Кремля
      21:46, 14 августа
      Вести.UA: Гройсман обиделся на Зеленского. Музыкальное возвращения Повалий
      Вєсті.UA
      19:20, 14 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА АВАРИЯ САМОЛЕТА В ПОДМОСКОВЬЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВАКЦИНАЦИЯ

      Выпуск новостей за 10:00: Пожары в Греции. Вызов Пинчука на допрос в ГПУ

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 10:00 – греческий остров Эвбея страдает от масштабных лесных пожаров. Стихия уже охватила десятки квадратных километров леса, а дымовая завеса по небу протянулась на сотни километров и достигла соседних Афин. Украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генпрокуратуру. Соответствующую повестку обнародовали на сайте ГПУ.

      Также в выпуске:

      Правоохранители задержали заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака.

      В России дотла сгорел пассажирский теплоход.

      Посреди Екатеринбурга образовался канализационный фонтан.

      blog_ava
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня
      967
      Теги: ГПУ Виктор Пинчук Греция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      сегодня , 10:50 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 967
      Задержанный Юрий Гримчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      сегодня , 10:33 Задержанный Юрий Гримчак: что известно о его квартире, где прошел обыск
      326
      Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      сегодня , 10:01 Смертельна диво-зброя Путіна, – Der Spiegel
      Світові Медіа 2666
      Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      сегодня , 08:40 Сейчас Украина стремительно теряет самое ценное...
      702
      Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих
      сегодня , 08:00 Протесты в Москве: Кремль начал сдавать своих
      Іван Яковина 1123
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук