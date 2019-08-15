Выпуск новостей за 10:00: Пожары в Греции. Вызов Пинчука на допрос в ГПУ
В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 10:00 – греческий остров Эвбея страдает от масштабных лесных пожаров. Стихия уже охватила десятки квадратных километров леса, а дымовая завеса по небу протянулась на сотни километров и достигла соседних Афин. Украинского олигарха Виктора Пинчука вызывают на допрос в Генпрокуратуру. Соответствующую повестку обнародовали на сайте ГПУ.
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Источник: 24 канал
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