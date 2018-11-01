Выпуск новостей за 10:00: Приезд Меркель в Украину. Развал дела "рюкзаков Авакова"

В выпуске новостей за 1 ноября по состоянию на 10:00 – канцлер Германии Ангела Меркель прилетает в Киев, у нее запланированы встречи с президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом и председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Дело "рюкзаков Авакова" успели закрыть, в суд оно так и не попало.

Также в выпуске: На Донбассе двое украинских военных ранены, в эти сутки насчитали уже 24 обстрела от боевиков. Первый заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг ушел в отставку. В Бердянске грабитель устроил перестрелку, трое раненых.