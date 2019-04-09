Выпуск новостей за 10:00: Приговор экс-бойцу "Торнадо". Поступления на Донбасс оружия из России

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 10:00 – пожизненное заключение с конфискацией имущества и 3 миллиона гривен компенсации – такой приговор получил экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев за расстрел двух полицейских в Днепре. На оккупированные территории Донбасса поступает новейшее оружие из РФ, близ поселка Южная Ломоватка зафиксировали новое тяжелое оружие, сообщает ОБСЕ.

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