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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 10:00: Приговор экс-бойцу "Торнадо". Поступления на Донбасс оружия из России

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 10:00 – пожизненное заключение с конфискацией имущества и 3 миллиона гривен компенсации – такой приговор получил экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев за расстрел двух полицейских в Днепре. На оккупированные территории Донбасса поступает новейшее оружие из РФ, близ поселка Южная Ломоватка зафиксировали новое тяжелое оружие, сообщает ОБСЕ.

      Также в выпуске:

      Законопроект об отсрочке Brexit принял британский парламент накануне.

      Оккупанты в Крыму задержали мать активиста Мамутова Энвера, которого осудили на 17 лет за подозрение в терроризме. Мать вышла с одиночным пикетом в поддержку своего сына.

      На границе с Россией снова взялись за возведение стены, уже неделю, как на границе с агрессором возобновили строительные работы.

       

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      Теги: Полиция Выпуск новостей Новости Днепра Война на Донбассе ОБСЕ Оружие Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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