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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Приговор по делу о Гандзюк. Провальный туристический сезон в Крыму

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 10:00 – отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил, что приговор для виновников в нападении является представлением. Он считает, что наказание за убийство в виде лишения свободы от 3 до 6 лет недостаточно. Пользователи соцсетей публикуют фотографии пустых пляжей в Крыму, в то время как оккупационная власть хвастается новым курортом без удобств.

      Также в выпуске:

      На Львовщине ливиец почти зарезал стоматолога. Мужчина вонзил врачу нож в шею, хотел, чтобы тот лечил его бесплатно. Лишь чудом лезвие не задело сонную артерию.

      Олигарху Дмитрию Фирташу таки грозит тюрьма в США. Австрия может выдать его Соединенным Штатам уже в начале июля.

      У Зеленского пообещали еще одну попытку освобождения от должности министров иностранных дел и обороны, а также главы СБУ.

      blog_ava
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      Теги: Судьи Аннексия Крыма Выпуск новостей Дело Екатерины Гандзюк
      Источник: 24 канал
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