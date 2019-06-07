Выпуск новостей за 10:00: Приговор по делу о Гандзюк. Провальный туристический сезон в Крыму

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 10:00 – отец убитой активистки Екатерины Гандзюк заявил, что приговор для виновников в нападении является представлением. Он считает, что наказание за убийство в виде лишения свободы от 3 до 6 лет недостаточно. Пользователи соцсетей публикуют фотографии пустых пляжей в Крыму, в то время как оккупационная власть хвастается новым курортом без удобств.

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