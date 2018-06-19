Выпуск новостей за 10:00: Присутствие РФ на Донбассе. Заявление Госдепа США о Крыме

В выпуске новостей за 19 июня по состоянию на 10:00 – Штаб ООС обнародовал фото, на котором видно российского военного на оккупированной территории Донбасса. В Госдепе США еще раз подтвердили свою позицию, что Крым – это Украина.

Также в выпуске: Порошенко внес законопроект о создании антикоррупционного суда как неотложный. Ситуация на фронте: 2-ое защитников ранены, противник обстреливал 28 раз. Непогода в Луцке.