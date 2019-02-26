Выпуск новостей за 10:00: Пробки в Киеве. Приговор для экс-главы Генштаба

В выпуске новостей за 26 февраля по состоянию на 10:00 – на центральных магистралях столицы Украины осложнено движение из-за непогоды. Экс-руководитель Генштаба ВСУ Владимира Замана, которого подозревают в государственной измене, будет под стражей до 27 марта.

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