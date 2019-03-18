Выпуск новостей за 10:00: Протесты в Москве против аннексии Крыма. Приезд врача к Павлу Грибу
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 10:00 – в Москве активисты вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Приезд украинского врача Василия Притулы не смог изменить условия содержания под российской стражей Павла Гриба.
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Источник: 24 канал
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