Выпуск новостей за 10:00: Протесты в Москве против аннексии Крыма. Приезд врача к Павлу Грибу

В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 10:00 – в Москве активисты вышли на одиночные пикеты против российской аннексии Крыма. Приезд украинского врача Василия Притулы не смог изменить условия содержания под российской стражей Павла Гриба.

Также в выпуске: Из-за демонтажа Шулявского моста проспект Победы стал в километровых пробках. Правоохранители задержали молодого человека, который сообщил о псевдозаминировании Львовского вокзала. В Украине ожидают солнечную и теплую погоду.