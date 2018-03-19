Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 10:00 – в воскресенье, 18 марта, состоялись выборы в России. По результатам подсчета – большинство голосов набирает действующий хозяин Кремля Владимир Путин (более 76%). Незаконные выборы президента в аннексированном Крыму должны стать основанием для новых санкций против Москвы. Именно об этом будет говорить Павел Климкин в Брюсселе.

Также в выпуске: На фронте один боец получил травму. В Украине растет рынок нелегального оружия в сети. На Филлипинах в пожаре погибли 4 человека.