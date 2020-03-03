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      Выпуск новостей за 10:00: Пытки в приюте в Одессе. Наступление в Сирии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 10:00 – в детском приюте Одессы работники жестоко обращались со своими подопечными. Двоим воспитателям уже объявили о подозрении. Военное противостояние в Сирии продолжается – армия режима Башара Асада при поддержке России пошла в наступление на востоке провинции Идлиб.

      Также в выпуске:

      В Тернополе мужчина обиделся на службу скорой помощи, которая отказалась ехать на вызов. Поэтому позвонил к медикам еще раз и заявил, что у его друга, вероятно, коронавирус, потому что тот контактировал с китайцами.

      Все пассажиры и члены экипажа покинули круизный лайнер Diamond Princess, который находится у берегов Японии, и где от коронавируса погибли семь человек.

      Боевики все чаще применяют тяжелое вооружение на передовой. Накануне из артиллерии калибра 152 миллиметра и минометов били по окрестностям Красногоровки.

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      Теги: Новости Одессы Война в Сирии Выпуск новостей
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