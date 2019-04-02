Выпуск новостей за 10:00: Рассмотрение апелляции пленных моряков. Смерть пострадавшего от взрыва
В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 10:00 – сегодня Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит апелляцию украинских моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера из-за отказа приобщить к материалам следствия резолюцию ПАСЕ. Один из пострадавших от взрывов в Кропивницком умер в больнице. Именно он был за рулем автоцистерны с газом, которая взорвалась.
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Источник: 24 канал
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