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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 10:00: Рассмотрение апелляции пленных моряков. Смерть пострадавшего от взрыва

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 10:00 – сегодня Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит апелляцию украинских моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера из-за отказа приобщить к материалам следствия резолюцию ПАСЕ. Один из пострадавших от взрывов в Кропивницком умер в больнице. Именно он был за рулем автоцистерны с газом, которая взорвалась.

      Также в выпуске:

      Западный мир одобрил выборы в Украине.

      В Польше заявили, что не имеют фаворита на украинских выборах.

      Злоумышленники подожгли Закарпатскую долину нарциссов.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
      сегодня
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      Теги: Конфликт в Азовском море Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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