Выпуск новостей за 10:00: Разговор Зеленского с Помпео. Лучший студент Королевской академии

В выпуске новостей за 7 апреля по состоянию на 10:00 – Президент Украины Владимир Зеленский по телефону поговорил с госсекретарем США Майком Помпео. Обсудили противодействие коронавирусу. Украинец стал лучшим международным студентом Королевской академии сухопутных войск Великобританию. Одессит Антон Совенко в этом году отличился как лучший зарубежный выпускник по всем показателям.

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Британский премьер Борис Джонсон с коронавирусом попал в реанимацию из-за того, что симптомы вируса у него не проходят более 10 дней.

С сегодняшнего дня границу Украины можно будет пересечь только на авто и только в 19 пунктах пропуска. По меньшей мере до 24 апреля 2020 года пешеходное сообщение полностью прекратят.

Полиция в первый день усиленных норм карантина составила на нарушителей 192 админпротоколов.