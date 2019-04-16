Выпуск новостей за 10:00: Реставрация Нотр-Дама. Выход на свободу Савченко и Рубана

В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 10:00 – к кампании по реставрации Нотр-Дама, анонсированной Макроном, присоединилась семья французских бизнесменов Пино. Миллиардеры выделили 100 млн евро. Надежда Савченко и Владимир Рубан вышли на свободу. Суд освободил из-под стражи подозреваемых в подготовке теракта в Киеве, потому что в обоих полночь завершился срок содержания под стражей.

Также в выпуске: Финал существования Шулявского путепровода: мост вывозят по кускам на утилизацию. За прошедшие сутки российские наемники 12 раз открывали огонь по нашим позициям. В НАБУ официально сообщили, что поймали бывшего нардепа, председателя правления компании "Энергосеть" Дмитрия Крючкова. Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму более 346 миллионов гривен.

Источник: 24 канал