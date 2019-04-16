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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Выпуск новостей за 10:00: Реставрация Нотр-Дама. Выход на свободу Савченко и Рубана

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 апреля по состоянию на 10:00 – к кампании по реставрации Нотр-Дама, анонсированной Макроном, присоединилась семья французских бизнесменов Пино. Миллиардеры выделили 100 млн евро. Надежда Савченко и Владимир Рубан вышли на свободу. Суд освободил из-под стражи подозреваемых в подготовке теракта в Киеве, потому что в обоих полночь завершился срок содержания под стражей.

      Также в выпуске:

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      Теги: Пожар в Нотр-Даме Владимир Рубан Надежда Савченко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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