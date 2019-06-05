Выпуск новостей за 10:00: Саакашвили может возглавить партию "УДАР". Стрельба военных в Судане

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 10:00 – мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили объединиться перед выборами да еще и возглавить партию "УДАР", которая идет на досрочные парламентские выборы. Количество погибших из-за разгона протестов в Судане вдвое возросло. Напомним, там военные разогнали лагерь протестующих, погибли по меньшей мере 60 человек.

Также в выпуске: Трое украинских бойцов погибли из-за обстрелов на Донбассе за минувшие сутки. Пользователи соцсетей публикуют фото пустых пляжей в оккупированном Крыму. В администрации президента обещают активную борьбу с коррупцией.

Источник: 24 канал