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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Саакашвили может возглавить партию "УДАР". Стрельба военных в Судане

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 10:00 – мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили объединиться перед выборами да еще и возглавить партию "УДАР", которая идет на досрочные парламентские выборы. Количество погибших из-за разгона протестов в Судане вдвое возросло. Напомним, там военные разогнали лагерь протестующих, погибли по меньшей мере 60 человек.

      Также в выпуске:

      Трое украинских бойцов погибли из-за обстрелов на Донбассе за минувшие сутки.

      Пользователи соцсетей публикуют фото пустых пляжей в оккупированном Крыму.

      В администрации президента обещают активную борьбу с коррупцией.

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      Теги: Жертвы Выпуск новостей Судан Михаил Саакашвили Виталий Кличко УДАР Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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